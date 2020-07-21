Düzce Belediyesi mezarlıkları bayrama hazırladı

Düzce Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi tüm mezarlıklarda yoğun bir çalışma gerçekleştirerek ziyaretlere hazır hale getirdi. Ekipler bu kapsamda mezarlıkların bakım ve temizliğinin yanında ağaçların bakımı, kaldırımların düzenlenmesi, yabani ot temizliği ile çimlerin biçilmesi ve genel çevre temizliği çalışmalarını da tamamladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, “Hedeflediğimiz tarihten önce ekiplerimiz çalışmalarını tamamladılar, mezarlıklar tertemiz oldu. Bundan dolayı belediye olarak gönlümüz rahat. Bayramlar, bizim için anlamlı ve değerli, aile olarak bizleri bir araya getiren zamanlar. Bu değerli günlerde, vatandaşlarımızın kaybettikleri aile fertlerini, yakınlarını, rahat, sağlıklı, temiz ve güvenilir bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirmelerini önemsiyoruz. Düzce Belediyesi olarak tüm önlemlerimizi aldık. Bizde vatandaşlarımızdan ziyaretler sırasında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı, mutlu, hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.