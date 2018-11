Düzce Belediyesi Özel öğrencilere kapılarını açtı

Düzce Belediyesi engellilere yönelik ‘pozitif ayrımcılık' çalışmalarına devam ediyor. Engellilerin çalışma hayatına kazandırılması için sürekli proje üreten belediye bu kez de bünyesine 7 engelli stajyer kattı.

Düzce Belediyesi engellilerin sosyal hayata karışması, iş yaşamında yerlerini alması için çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak engellilerin eğitim alarak meslek sahibi olmalarını sağlamak ve becerilerini sergilemeleri için Kusursuz Kafe'yi hayata geçiren Düzce Belediyesi bu kez de kendi bünyesinde henüz öğrenci olan hafif mental engelli bireylere kapılarını açtı. Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan gelen 7 engelli öğrenciyi stajyer olarak başlatan Düzce Belediyesine okul yöneticileri de teşekkür ziyaretinde bulundu. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar'ın ev sahipliğinde hem stajyer öğrencileri ile görüşen hem de Başkan Yardımcısı Cebar nezdinde tüm belediye çalışanlarına teşekkür eden Okul Müdürü Muhammet Selçuk, öğrencilerin ürettiği ahşap işleme tabloları göstererek engellilerin artık hayatın her alanına kazandırıldığını belirtti. Okul yöneticileri ve öğrencilere de teşekkürlerini ileten Başkan Yardımcısı Cebar yaptığı açıklamada “biz bir kamu kurumu olarak tüm vatandaşlarımızın eşit şartları hak ettiğine inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda da bu konu gündeme geldiğinde hiç tereddüt etmeden kabul ettik. Çünkü her zaman ne diyoruz; hepimiz birer engelli adayıyız. Dolayısıyla bir arada yaşamayı birlikte çalışmayı öğrenmeliyiz. Bu anlamda onların da meslek öğrenmeye ve aktif iş yaşamında yer almaya hakkı var. Bizlerden hiçbir farkları yok. Engelli bireylerimizin her zaman yanındayız. Bu iş birliği için de ve ziyaretiniz dolayısıyla değerli okul müdürümüz ve yöneticilere de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Görüşme Başkan Yardımcısı Cebar'ın öğrencilere hediye vermesinin ardından sona erdi.