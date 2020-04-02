Düzce Belediyesi Pazaryerinde denetlemeler sürüyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar gereği, tezgahlar arası sosyal mesafenin uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, esnafları bu konuda da uyardı. Temel gıda dışında satış yapan tezgahlar kaldırıldı. Açıkta satış yapan simit, yufka gibi ürün satışları da kaldırıldı. Şarküteri ürünlerinin üzerileri şeffaf koruyucu ile kapattırılırken, pazar yerlerinde giriş-çıkışlar kontrol altına alındı.