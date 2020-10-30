Düzce Belediyesi rafting takımı rekor kırdı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Rafting Takımı'nın 5 sporcusu milli takıma yeniden seçilme hakkı kazandı. Rafting ekibi Nehir İnişi Yarışı'nda ise Türkiye rekoru kırarak birinci oldu.

‘Hakkari'de Hayat Var- Gelin Bu Hayatı Yaşayın' sloganıyla ilk defa Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonasında 400 sporcu arasında Düzce Belediye Rafting Takımı'nın 5 sporcusu gösterdikleri üstün başarı ile milli takıma seçilme şansı elde etti. Zap Suyu'nda düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından sporcuları buluşturan şampiyonada Düzce Belediyesi Rafting Takımı Antrenörü Birol Tepe, milli takımda hem Düzce'yi hem de Türkiye'yi 5 sporcu ile temsil edeceklerini belirterek, desteklerinden dolayı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür etti.

Başkan Özlü sporcuları tebrik etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, rafting takımının Hakkari'de göstermiş olduğu başarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, “Düzce hem doğa hem de alternatif turizme yatkın bir bölge ve günübirlik turizm açısından tercih edilen bir şehir. Biz de belediye olarak şehrimizi Türkiye turizmine ve turizm hareketliliğine kazandırmak için çalışıyoruz. Düzce; rafting, motor sporları ve doğası ile anılmakta. Düzce'yi dört mevsim turizm kenti olarak planlıyoruz. Bu turizmi sürdürebilir hale getirip çalışmalarımıza hız veriyoruz. Cumayeri ilçemizdeki rafting alanı da sporcu yetiştirmede ve spor turizmi açısından büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.