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Düzce Belediyesi sabahın ilk ışıkları ile karla mücadeleye başladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini arttıran kar yağışı sonrasında Düzce Belediyesi sabahın ilk ışıkları ile kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini arttıran kar yağışı sonrasında Düzce Belediyesi sabahın ilk ışıkları ile kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.


Kar yağışı ile birlikte Düzce Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte de vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları durak önleri, ana cadde ve sokaklar ekiplerimiz tarafından sürekli temizleniyor ve buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapılıyor.

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