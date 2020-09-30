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Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor.

Kanalizasyon ve yağmur hat çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, Körpeşler Mahallesi'nde de dere kapama çalışmasına da devam ediyor.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün büyük önem verdiği ana hat kanalizasyon çalışmalarına hız kesmeden devam eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, vatandaşların yaşadığı sıkıntıları bir an önce sona erdirmek için yoğun mesai harcıyor. Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi'nde kanalizasyon ana hat çalışması yapan ekipler, bölgedeki haneler için yetersiz olan ana hat borularını 400'lük borularla değiştiriyor. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü öte yandan Çakırlar Mahallesi'nde yağmur suyu çalışması ile Körpeşler Mahallesi'nde de dere kapama çalışmalarını da eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor.

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