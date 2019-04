Düzce Belediyesi şirket yönetimi maaş almayacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında yapılan toplantıda yönetim kuruluna alanında uzman isimler getirildi.

Düzce Belediyesinde başlayan yeni dönem ile birlikte şirketlerde de yapılanma oluşturuldu. Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında yapılan toplantıda Düzce Belediyesi iştirakleri olan İNTAŞ ve YEYPAŞ yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Alanında uzman ve belediye ile kamu kurumlarında tecrübeli isimlerin yer aldığı yönetim kuruluna giren isimler şu şekilde oldu; Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Özlü, Hüdaver Gösterişli, Celal Kasapoğlu, Tuncay Şahin, Kenan Ercan, Ahmet Azap ve Muhammet Ali Toramanoğlu oldu.

“Yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediye şirketlerinde görev alacak yönetimin maaş almayacağını belirterek “Dün genel kurulu yaptık. Her iki şirketimiz İNTAŞ ve YEYPAŞ yönetimini belirledik. Her iki şirkette tek yönetim kurulu olacak. Çünkü her ikisi de belediyenin şirketi. Yönetim kurulu başkanı benim, arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. Bu şirketlerin yönetiminde görev alacak arkadaşlar ücret almayacak. Yani yönetim kurul ücreti ödemeyeceğiz. Gönül belediyeciliği diyoruz. Dolayısıyla ücretsiz gönlümüzce çalışacağız. Şirketlerimizin yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesini kaldırdık” diye konuştu.