Düzce Belediyesi sorumluluk alanını genişletiyor

Düzce Belediye Meclisinin Nisan ayı birleşiminde ele alınan ve ikinci toplantı da kabul edilen şekliyle Doğanlı, Muncurlu, Yeşilçam ve Musababa Köylerinin mücavir alan dışında kalan bölümleri mücavir alan içerisine alındı.

Köy muhtarlıklarının doğalgaz hizmetinin yanı sıra belediye hizmetlerinden de sağlıklı ve hızlı şekilde faydalanılabilmesi yönünde taleplerinin değerlendirilmesiyle mücavir alan içerisine alınan bölgelerden Doğanlı Köyünün yaklaşık 91 Hektarlık bölümü, Muncurlu Köyünün 86 Hektarlık bölümü, Musababa Köyünün 134 Hektarlık bölümü ile Yeşilçam Köyünün 25 Hektarlık bölümünde düzenlemeye gidildi.

Bu çerçevede hazırlıklarını tamamlayan Belediye İmar Müdürlüğü, Doğanlı, Muncurlu, Yeşilçam, Musababa Köylerinin, Düzce Belediyesi Mücavir Alan Sınırları dışında kalan bölümlerinde de kaçak ve çarpık yapılaşmanın önlenmesi, fen ve sağlık şartlarına uygun planlı yapılaşma sağlanacak olması ve hizmet bütünlüğünü de göz önünde bulundurarak belediyenin hizmet alanlarını genişletmiş oldu.