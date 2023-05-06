DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi Melen Çayında düzenlenen rafting şampiyonasına 25 ilden 53 kulüp ve 300 sporcu katıldı. Şampiyonada Düzce Belediyesi Spor Akademisi Rafting Takımı Şampiyon oldu 5 sporcu milli takıma seçildi.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen Düzce Belediyesi ile Cumayeri Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteklediği Rafting Türkiye Şampiyonası'nın 1. Ayak milli takım dünya kupası seçmeleri Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü Melen Çayında yapıldı.

Rafting Türkiye Şampiyonası'nın 1. Ayak milli takım dünya kupası seçmelerinde sporcular ilk gün RX, RX H2H kategorilerinde kürek çekerek derece elde etmek için mücadele verdi. İkinci gün müsabakalarında kadın ve erkek sporcularda 4 kategoride slalom ve iniş etap yarışları gerçekleştirildi.

Organizasyonda Düzce'yi temsil eden Düzce Belediyesi Spor Akademisi Rafting Takımı Şampiyon oldu. Aynı zamanda Düzceli sporcular Kağan Keskin, Samet Taşkan, Nihat Taşkan, Ozan Onur Şahin ve Yasin Aydın milli takıma seçilerek ülkemizi İtalya'da düzenlenecek olan Rafting Şampiyonasında temsil edecek.