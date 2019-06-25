Düzce Belediyesi tahsilatlarda beklenen verim alınamıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün göreve başladığı ilk günlerde ifade ettiği ‘öz kaynakların artırılması ve düzenli şekilde para akışının sağlanması' politikasına paralel olarak su abonelerinin birikmiş borçları gündeme gelmişti. Haftalık Üst Yönetim Kurulu toplantılarında kurmayları ile konuyu değerlendiren Başkan Özlü, Düzce Belediyesinin birikmiş su borçlarının 11 Milyon TL'ye ulaştığını açıklamıştı.

Son günlerde su borçlarının tahsilatında beklenen sonucun alınamadığını tespit eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, konunun hassasiyetine dikkat çekerek “piyasadan alacağımız meblanın önemli bir kısmını vatandaşlarımızın birikmiş su borçları oluşturuyor. Belediye bir hizmet kurumudur, hizmet için de kaynak gerekir. Seçim döneminde hep birlikte Düzce Belediyesini, Düzce'yi yeni bir döneme taşıyacağız demiştik. Borçlu vatandaşlarımızın arasında birikmiş borçlarını ödeme konusunda duyarsız davrandıklarını gördük. Tebligatlarını gönderdiğimiz borçluların önemli bir kısmı bu borcu ödemekten kaçınıyor. Biz vatandaşlarımız için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Aynı şekilde vatandaşlarımızdan da görevlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Bu borçların tahsilatı için ekiplerimiz çok çalıştı ancak verimli bir sonuç elde edemedi. Kurumumuza karşı sorumlulukları doğru üstlenmek hem hizmet kalitemiz hem de vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanması konusunda büyük öneme sahiptir. Bu konuda duyarlılık talep ediyor, değerli vatandaşlarıma anlayışları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Düzce Belediyesinin, fatura tutarı en yüksek olan borçlular başta olmak üzere birikmiş su borçlarının tahsilat edilmesi konusunda çalışmalarına devam edeceği açıklamalar arasında yer aldı.