Düzce Belediyesi temmuz ayı ilk toplantısı yapıldı

Düzce Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci birleşimi merkez hizmet binası meclis salonunda Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında düzenlendi. Toplantıda yeni müdürlük kurulmasından şirket isimlerinin değişimine kadar birçok önemli karar alındı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ayrılarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulmasına yönelik talebin ilgili komisyona havale edildiği toplantıda belediyeye bağlı KİT'ler İNTAŞ ve YEYPAŞ'ın isimleri değiştirilerek BELKA İnsan Kaynakları A.Ş. ve BELTAŞ İnşaat A.Ş. oldu. Ayrıca sosyal tesisleri işletmek ve turizm konusunda girişimler yapmak üzere belediye bünyesinde yeni bir şirket kuruldu. BELTUR Tur. San. Ve Tic. A.Ş. isimli şirket ile işletme ve iştiraklerin yönetimi sağlanacak.

Alparslan Türkeş Adı Düzce'de yaşayacak

Öte yandan Merhum MHP Lideri Alparslan Türkeş'in Düzce'de bir cadde, park ya da sokağa isminin verilmesini öneren meclis gündemi toplantıda görüşülerek Uzunmustafa Mahallesinde bulunan 853. Bulvar'ın (Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı ile Kuyumcuzade Bulvarı arasında, Doğu-Batı yönlü 25.00 metre en kesitli imar yolu) adının Alparslan Türkeş Caddesi olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısı, bir sonraki oturumun 4 Mayıs Perşembe günü saat 18:00'de yapılmasına karar verilmesinin ardından sona erdi.