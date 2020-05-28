Düzce Belediyesi yabani ot temizliğine başladı

Ekipler temizliğin ardından ilaçlama çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Havaların ısınması ile birlikte Düzce Belediyesi'de alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler il genelinde yeşil alanlarda uzayan yabani otların temizliğine başladı. Ekipler ayrıca parklarda, D-100 Karayolu ve D-655 Karayolu üzerinde refüjlerde de yabani otların temizliğini yapıyor. Temizliğin ardından ilaçlama çim biçme ve peyzaj bakım çalışmalarını da sürdüren ekipler Düzce'nin yeşil alanlarının en iyi şekle gelmesi için uğraş veriyor.