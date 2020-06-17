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Düzce Belediyesi yeni oyun parkı kuruyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, muhtelif mahallelerde çocuk oyun parklarının tamir ve tadilatı ile yeni yapım çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından Nalbantoğlu Mahallesine çocuk oyun parkı kuruldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri alanın düzeltilmesi ve çevre düzeninin bitirilmesinin ardından çocuk oyun ekipmanlarının montajını tamamladı. Salıncak, kaydırak ve tahterevalli gibi çeşitli oyun gruplarının monte edildiği alan, daha sonra yeşillendirilerek oturma bankları da monte edilerek vatandaşların da vakit geçirebileceği alan oluşturulacak.

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