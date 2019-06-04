Düzce Belediyesi yüz tanıma sistemine geçiyor

Faruk Özlü, Düzce Belediyesi'nde yeni sisteme geçerek işe gelmeyen personelin tespit edileceğini ve işine son verileceğini söyledi.

Düzce'de yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Faruk Özlü, gazetecilerle sohbet etti. Başkan Özlü, belediyeden maaş alan ancak işe gelmeyen memurlarla ilgili dedikoduların kendisine de ulaştığını dile getirerek bu memurlarla ilgili olarak yeni bir sistemi hayata geçireceklerini ifade etti. Başkan Faruk Özlü; “Belediye de işe gelmeden maaş alan memurlar dedikodusu bana da geldi. Bunlarla ilgili olarak belediyenin 18 ayrı noktasına yüz tanıma sistemi kuracağız. Böylelikle kimin çalışıp, kimin çalışmadığını şayet varsa tespit edeceğiz. Çalışmadığını tespit ettiğimiz kişileri işten çıkaracağız” dedi.

Düzcespor için çağrısını yineledi

Geçtiğimiz günlerde Düzcespor'un federasyonun koyduğu transfer yasağının kaldırılması için kampanya başlatan ve Düzceli iş insanlarına çağrıda bulunan Başkan FÖzlü, çağrısını yineledi. Özlü; “Düzce'de 150 iş insanından 10'ar bin liralık yardım beklediğimizi söyleyerek kampanya başlatmıştık. Bu kampanyamıza devam ediyoruz. Biz istiyoruz ki Düzce'nin takımı olan Düzcespor'a Düzceliler ve Düzceli İş insanları sahip çıksın. Bu nedenle de kampanyamızı devam ettiriyoruz. Kampanya başlangıcımız Ramazanın sonuna denk geldi. Bayram teleşı vardı. Ramazan bayramı sonrasında iş insanlarımız kampanyamıza yoğun katılım sağlayacaklarına inanıyorum. 150 İş insanımız 10'ar bin TL verse Düzcespor'un transfer yasağı kalkar. Düzcespor'un transfer mutlaka transfer yapması lazım. Bunun içinde iş insanlarımızın ve Düzcelilerin bu kampanyaya katılması şart. Düzce Belediyesi olarak Düzcespor'a yıllık 1,5 milyonluk destek sağlıyoruz” dedi.

Kredi almadan maaş ödemelerini yaptık

Mayıs ayında belediye çalışanlarının maaşlarının ödenemediği şeklindeki dedikodularana açıklık getiren Özlü; “Maaş krizi diye bir şey yok. Mali disiplin var. Biz elimizde bulunan parayla ödeyebileceğimiz maaşları yatırdık. Fakat kalan maaşları yüksek faizli kredi çekerek ödemek yerine belediye imar harçlarının yatırılmasıyla, su alacakları ile tüm maaşları yatırdık” diye konuştu.