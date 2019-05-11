Düzce Belediyesinde satın alma ofisi kuruldu

Ayrıca başkanlık onayı ile kurulan “Satın Alma Ofisi” sayesinde harcamalar kontrol altında tutulacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün belediye üst yönetimi ile birlikte yaptığı istişareler sonucu hazırlanan “Mali Disiplin Kararları Genelgesi” kapsamında uygulamalar başladı. Düzce Belediyesi gelir gider dengesini düzenlemek ve nakit akışı projeksiyonun oluşturulmasını amaçlayan genelgede, mali durumun düzeltilmesi ve gelir gider karşılaştırmasının doğru bir zemine oturtulması amacıyla bazı yaptırımlar uygulanacak. Ayıca genelge maddeleri arasında, belediye harcama birimlerinde yapılacak işlere ilişkin ödemelerin kontrol altında tutulması amacıyla Başkan Yardımcıları ve Başkan onayı olmadan herhangi bir ödeme ve para çıkışı yapılmaması kararı da yer aldı.

Genelgede 2019-2020-2021 yılları olmak üzere 3 yıllık planlama hakkında detaylar aktarılırken şu ifadelere yer verildi: “Düzce Belediyesi'nin 2019-2020-2021 yıllarını kapsayan üç yıllık gelir gider bütçe dengesini belirten aylık nakit akışı projeksiyonu hazırlanacak, aylık bazda, yıllık ve üç yıllık gerçekçi bir nakit akışı planı yapılacaktır. Harcama birimlerince ihtiyaç duyulan harcama kalemleri için bağlı olunan Başkan Yardımcısı ve Başkan'dan onay alınacak onay alınmadan hiçbir harcama yapılmayacaktır. Belediye bütçesinden daha önce yapılan ihale ve satın almalar nedeniyle yürütülmekte olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yürütülmesine devam edilecek, zorunlu olmadıkça iş artışı verilmeyecektir. Her türlü ihale ve satın alma işi yapılmadan önce ihtiyaçların karşılanması konusunda mevcut imkanlar sonuna kadar kullanılacaktır.”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kurmayları ile yaptığı toplantıda genelgede yer almayan önemli bir karara daha imza attı. Toplantıda mali bütçe dengesinin güvenli bir şekilde sağlanması ve kontrol altında işletilmesi açısından belediye eliyle yapılacak tüm harcamaların “Satın Alma Ofisi” tarafından yapılması kararlaştırıldı. Harcamaların karar ve kontrol merci olarak görev yapacak ofis sayesinde gelir gider dengesinin resmi kayıt altında yürütülmesi planlandı.