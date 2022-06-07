Düzce Belediyesi'nden asfalt atağı

Geçtiğimiz hafta kazınan Servet Bucurgat Caddesi yeni hafta ile birlikte asfaltlanmaya başladı.

Sancaklar-Çamköy arasında önemli geçiş güzergâh yollarından biri olan ve önümüzdeki günlerde trafik yükünün artacağı Servet Bucurgat Caddesi yenileniyor. Geçtiğimiz hafta caddenin bozulmuş yolunu kazıyan Fen İşleri Müdürlüğü, kısa süre içinde yolu asfalt serimine hazırladı. Vatandaşların mağdur olmaması için hızlı bir şekilde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, hafta başı itibariyle Servet Bucurgat caddesinin asfaltlanmasına geçti.

Servet Bucurgat Caddesinin asfalt seriminin tamamlanmasının ardından yolu kazınan Bolu Caddesinde asfalt serim çalışmaları başlayacak.