Düzce Belediyesi'nden ATM'lere dezenfekte

Düzce'nin birçok noktasında dezenfeksiyon çalışması yapan Düzce Belediyesi, banka şubeleri ve ATM'lerde de korona virüse (Covid-19) karşı önlemler alıyor.

Korona virüse karşı aldığı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdüren Düzce Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu ve çok sayıda personelden oluşan bir ekiple virüsün yayılımını engellemek amacıyla toplu taşıma araçlarından duraklara, pazar yerinden kamu hizmet binalarına kadar şehrin birçok noktasında hijyen ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Özel kıyafetli ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı PTT ve banka şubeleri ile ATM'leri düzenli olarak dezenfekte ediyor.