İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Belediyesinden bahar hazırlığı

Düzce Belediyesi tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgınıyla mücadelede çalışmalarına hız kesmeden devam ederken bir yandan da bahar hazırlıklarına başladı.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, salgın tehlikesinin ortadan kalkıp günlük yaşam normale döndüğünde sokaklar baharın ruhuna uysun, vatandaşlar gönlünce parklarda vakit geçirsin diye hummalı bir çalışma yürütüyor. İl genelinde tüm yeşil alanların bakımı titizlikle yapılıyor. Budamanın yanı sıra uygun yerlere ağaç dikimi gerçekleştiriliyor. Parkların bakım onarım ve tadilat çalışmaları yapılırken oyun grupları da kontrol ediliyor. Sokakların rengarenk görünmesi adına mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiriliyor.



Bahçeşehirde çevre düzenlemesi


Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bahçeşehir bölgesinde de park, bahçe ve ortak kullanım alanlarında bulunan yeşil alanlarda temizlik çalışmalarına başladı. Esentepe mahallesi sınırları içerisinde bulunan kale alanının etrafı yabani ot ve çöplerden temizlenerek gerekli çevre düzenlemesi sağlandı. İlkbahar döneminin başlaması ile birlikte yeşil alanların peyzaj bakımlarına ağırlık veren ekipler bölgede ağaç budama, diken temizliği ve çim biçme çalışması yaptı. Yeşil alanların bakımlı ve temiz olmasına dikkat eden ekipler, “Düzce ilini yaşanabilir bir kent haline getirmek için aralıksız çalışıyoruz. Düzce Belediyesi olarak hedefimiz Düzce'nin her bölgesine, cadde ve sokaklarına doğanın ışıltısını yansıtmak. Halkımızdan da bu konuda duyarlı davranarak yaşadığımız alanlara sahip çıkmalarını, çevreyi ve doğayı korumalarını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.