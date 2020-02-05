Düzce Belediyesi'nden bulanık su açıklaması

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada aşırı yağışların sonucunda çevre akarsu yataklarında hızlı debi yükselmesi ve Düzce'nin içme suyu kaynağını sağlayan Uğur Suyu'nda ve barajında su seviyesinin artması sonucu şehir merkezi içme suyu şebekesine bulanık ve kokulu su karıştığı belirtilerek, “Her hafta Cuma günleri düzenli olarak bakım yaptığımız İçme Suyu Arıtma Tesisimizde, çökertme havuzumuz aşırı yağış ve buna bağlı olarak artan su akışı nedeniyle yetersiz kalmıştır. Gerekli çökertme işlemi yapılamadan İçme Suyu hattına karışan bulanık ve kısmi koku hissedilen su ile ilgili şikayette bulunan vatandaşlarımıza, ortaya çıkan sorunla vakit kaybetmeden ilgilendiğimizi bildirmek isteriz. Çökertme havuzumuzun kapasitesini aşan ve ani gelişen durumlara müdahale için tesisimizdeki bakım çalışmalarımızı arttırdığımızı değerli kamuoyuna duyurur, su şebekesinde yaşanan sorunları gün içinde çözeceğimizi belirtiriz" denildi.

Uğur Suyu ve İçme Suyu Arıtma Tesisinde çalışmalara başlayan teknik ekip, su akış hızını kontrol altına alarak yeterli seviyede çökertme ve arıtma çalışmaları ile suda meydana gelen kısmi koku ve bulanıklığı kısa süre içinde ortadan kaldıracak.