Düzce Belediyesi'nden çölyak hastalarına destek

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kayıtlı 59 çölyak hastası için Ramazan ayında glütensiz gıda kolisi desteğinde bulundu. İçinde makarna, un, kurabiye, kek, kakao, bebe bisküvisi gibi glüten içermeyen ürünlerden oluşan gıda kolileri, 59 çölyak hastasına ulaştırıldı. Ücretsiz şekilde kapılarına kadar getirilen gıda kolilerinden memnun olduklarını belirten çölyak hastaları, Düzce Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Düzce Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz gıda kolisi desteğine devam edecek.