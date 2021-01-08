Düzce Belediyesinden dilenci operasyonu

Düzce'de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve kavşaklarda dilencilik yaptırılan çocuklara yönelik Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından rutin denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşlardan para veya yardım isteyen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, insanların merhamet duygularını istismar eden dilencilerle mücadele için Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu cadde ve kavşaklarda dilencilik yaptırılan çocuklar için harekete geçti. Yapılan denetimlerde dilenciler toplanarak Zabıta Karakoluna götürüldü. Çocukları dilendirdiği belirlenen şahıslar hakkında idari ve para cezası uygulandı.

Dilencilere yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirten Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, “Vatandaşlarımızın merhamet duygularını istismar eden ve bunu alışkanlık haline getiren dilencilerle mücadelemiz devam edecek. Denetimlerde toplanan dilenciler, müdürlüğümüze getirilerek yasalar çerçevesinde gereken müeyyideler uygulandı” dedi.