Düzce Belediyesinden Evlilik Okulu

Düzce Belediyesi BELMEK bünyesinde devam eden ve Uzman Psikolog Ersan Şimşek'in bilgiler aktardığı “Evlilik Okulu” eğitimleri tüm katılımcılara kapılarını açıyor.

Ücretsiz olarak verilen eğitimlerin Mayıs oturumu geniş katılımla belediye meclis salonunda düzenlendi. Eğitimler her ayın son çarşambası saat 19:00'da verilmeye devam edecek.

Son oturumda katılımcılara sağlıklı ilişki kurma ve mutlu evlilik konuları hakkında tavsiyelerde bulunan Uzm. Psk. Ersan Şimşek “Evlilik Okulu ile ilişkinin/evliliğin temeli, sevgi ile kişinin partneriyle psikolojik iletişiminde yol haritası görevi üstlenmektedir. Süreç içerisinde bireyin önce kendini sonra partnerini tanıması, periyodik biçimde bu bilgileri güncellemesi sağlanmaktadır. Süreç içerisinde; çevreyi insanları tanımak ve taramak, zihin alışkanlığını değiştirmek, takdir, beğeni, şefkat ve saygı kültürünü oluşturmak başlıca amaçlardandır. Bu eğitimler; duygusal bağlantı için girişimlerle uzaklaşmak yerine birbirine yönelmek veya duygular için iletişim mekanizması oluşturmak ve nihai temel süreçte birey ile partnerinin nasıl bağlantı kurmak istediğini ve duygusal ihtiyaçlarını nasıl ifade ettiğini ve bu girişimlerin kendisini yönlendirdiğine dair farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır” dedi.