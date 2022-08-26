Düzce Belediyesinden hizmet içi eğitim

Düzce Belediyesinde hizmet içi eğitimleri dahilinde personele ‘Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Eğitimi' verildi.

Düzce Belediyesi İç Denetçi Hakan Yasin Özdemir, güvenlik risklerinin azaltılması ve kamu düzeni ile veri güvenliğinin sağlanması amacıyla Belediye Personeline ‘Bilgi ve İletişim Güvenliği' eğitimi verdi. Meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının hazırlamış olduğu Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi dikkate alınarak rehberde belirlenen varlık grupları ve kurumsal yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Rehber Uyum Eylem Planı doğrultusunda yapılacak çalışmaların Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bilgi İşlem Şefliği ile müdürlükler arasındaki koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi planlandı. Bilgi ve İletişim Güvenliği konusunda yapılan eğitimlere devam edileceği de belirtildi.