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Düzce Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere patates

Düzce Belediyesi pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan dar gelirli ailelere 2 gün içerisinde 30 ton patates dağıtacak.


Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelere yalnız bırakmıyor. Geçtiğimiz günlerde faaliyetleri kısıtlanan kahvehane ve internet kafe işletmecilerine alışveriş çeki dağıtan Düzce Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. 7'den 70'e ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Belediye ekipleri, son olarak 30 ton patatesi Düzce'ye getirdi.


20 kilogramlık Bin 500 çuval patatesi Sosyal İşler Müdürlüğü ve diğer belediye birim personelleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmak için harekete geçti.


Düzce Belediyesi, 2 gün içinde 30 ton patatesi Düzce'de dar gelirli vatandaşlara ulaştırmayı hedefliyor.

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