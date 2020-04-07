Düzce Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgenin ardından valilik bünyesinde kurulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların market ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarına devam ederken bir yandan da dar gelirli, ihtiyaçlı ailelerinde de sesi olmayı sürdürüyor. Çalışma kapsamında il genelinde 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarını karşılama içinde bulunan ekipler büyük öz veriyle çalışıyor.

Sancaklar Mahallesinde oturan E. B.'nin “Vefa Sosyal Destek Grubundan” yardım talep etmesi ile jandarma ekipleri, Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne haber vererek ailenin durumunu belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, aileyi ziyaret ederek ihtiyaç tespitinin yapılmasının ardından ev eşyası, giyim, gıda, halı, yorgan, battaniye gibi eksik olan tüm ihtiyaçları tamamlandı. Alınan eşyaları jandarma ekipleri ile evine bizzat ulaştıran Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Gönül Asuk, “Hiç geliri olmayan ve geçim sıkıntısı içinde olan ailemizi jandarma ekiplerinin durumu bildirmesinin ardından vakit kaybetmeden ziyaret ettik. Kendilerine Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün selamlarını ilettim. Önce ihtiyaçları tespit ettik. Ekiplerimiz ile birlikte eşyaları tedarik ettikten sonra büyük bir özveri ile çalışan jandarma ekipleri ile ailemize ulaştırdık. Tüm insanlık zor bir dönemden geçiyor. Türkiyemizde Cumhurbaşkanımız liderliğinde seferberlik halinde tüm kurum ve kuruluşlarıyla salgınına karşı mücadele ediyor. Hepimizin fazlasıyla duyarlı olması gereken bir dönem yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek adına daha çok çaba sarf ediyoruz. Sosyal hizmet ve gönül belediyeciliğini bir arada yürüterek milletimize hizmetkar oluyoruz. Şu ana kadar birçok ailemize, vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını evlerini ziyaret ederek ulaştırdık. Mağdur ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.