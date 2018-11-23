Düzce Belediyesinden ilginç Öğretmenler Günü kutlaması

24 Kasım Öğretmenler Günü ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Düzce Belediyesi de bu yıl ilginç bir etkinliğe imza attı. Okullara yazı göndererek öğretmenlerin öğrencileri ile öz çekim yapmaları istendi. Sonrasında öz çekimler Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğüne gönderildi. Öz çekimler bir araya getirilerek kentin dört bir yanında bulunan billboardlarına asılarak ilginç bir öğretmenler günü kutlaması yapıldı.

Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Avukat Elif Sezer Cebar, yaptıkları bu projeden olumlu tepkiler aldıklarını belirterek “Öncelikle 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Her sene billboard çalışmamız oluyordu, ancak bu sene değişik bir çalışma yapmak istedik. Tüm okullarımızı projemizle ilgili yazı yazdık. Öğrencileri ile çektirdikleri öz çekim fotoğraflarını bize göndermelerini istedik. Hem kendileri için renkli anılar oluşması hem de bu şekilde kendilerini billboardlarda görüp hoşlarına gider düşüncesi ile böyle bir çalışma yaptık” dedi.

En güzel öz çekime ödül

Başkan Yardımcısı Cebar, gelen öz çekimlerle ilgili bir yarışmada düzenlediklerini belirterek “Birde konuyla ilgili olarak ufak bir yarışma düzenledik. Güzel de katılım oldu. Bizde gelen fotoğrafların aralarından seçeceğimiz en güzel ve anlamlı 3 fotoğrafı ödüllendireceğiz. Bu sene böyle değişik bir uygulama yaptık ve renkli görüntüler ortaya çıktı. İnşallah öğretmen ve öğrenciler bu resimleri çekerken güzel vakit geçirmişlerdir. Ayrıca bu uygulamayla öğrenci ve öğretmen sevgisine de bir vurgu yapmış olduğumuzu düşünüyorum. Onlarda öğrencileri ile güzel çalışmalar yapmışlar, güzel zaman geçirmişler. Aralarında ki bağı da kuvvetlendirdiklerini düşünüyoruz. Bizler için güzel bir çalışma oldu. Tepkiler ve geri dönüşlerde gayet iyi. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler billboardlarda kendilerini arıyorlar. Bunun karşılığında iyi tepkiler aldık” diye konuştu.