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Düzce Belediyesi'nden ilk taksit duyurusu

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, 2021 yılı Emlak Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi ödemelerinin son gününün 31 Mayıs Pazartesi günü olduğunu hatırlattı.


Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların vergilerini 3 yolla ödeyebilecekleri kaydedildi. Hafta içi mesai saatleri içerisinde Düzce Belediyesi hizmet binası ödeme veznelerinde saat 10.00-16.00 arası, Bahçeşehir tahsilat veznesi ile Konuralp Ek Hizmet Binasında ise 10.00-15.00 arası vergi ödemesi yapılabileceğinin belirtildiği açıklamada, tahsilat bürolarının yanı sıra internet üzerinden de vergilerini kolayca yatırabilecekleri, belediyenin resmi internet sayfasında üzerinden tüm vergi ve su ödemelerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

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