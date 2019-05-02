Düzce Belediyesinden kalrıma parklara fiziki tedbir

Düzce Belediyesi şehir merkezinde tek yön ve çift yön olduğu halde yol genişliği elverişli olmayan yerlerde kaldırıma park edilen araçları engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, kaldırımlara araç parkı konusunda denetimlerin artırılması talimatına Düzce Belediyesi de çalışmalarla destek veriyor. Anıtpark ve çevre sokaklarında ortaya çıkan trafik sıkışıklığına sebep olarak gösterilen tek taraflı ve kaldırıma araç parkından şikayetçi olan vatandaşların talepleri doğrultusunda demir duba uygulaması yapıldı. Anıtpark arkasına uygulanan demir dubalar sayesinde kaldırıma araç park edilmesi mümkün olmayacak. Destek Hizmetler Müdürlüğü eliyle yürütülen çalışmalar hakkında yapılan açıklamada “yaya trafiğinde önemli bir rolü olan kaldırımlar araçlar için park alanı değildir. Park yasağına ilişkin tabelalar olmasına rağmen bazı sürücüler bu kurala riayet etmeme konusunda ısrar ediyor. Bu gibi durumların yaşandığı sokaklarda demir duba uygulama çalışmasına devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.