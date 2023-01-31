Düzce Belediyesi'nden kar teyakkuzu

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, beklenen kar yağışı öncesinde belediye olarak son hazırlıklarını tamamladıklarını 500 personel ve 42'si iş makinesi olmak üzere toplam 67 araçlık filosu ile sahada olacaklarını açıkladı.

Düzce Belediyesi, çetin kış koşulları ve yaşanabilecek acil durumlarla mücadele dahilinde 500 personel, bin 200 ton tuz, bin ton tuz agregası ve 67 araç ile kar teyakkuzuna geçti.

Başkan yardımcısı Okan Kaltu, meteorolojik uyarılar çerçevesinde bu akşam itibariyle Düzce'yi etkisi altına alması beklenen kar yağışına yönelik mücadele ekiplerini oluşturduklarını ve sosyal hayatın minimum şekilde etkilenmesine yönelik hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Bıçaklı tuzlama aracından greydere, kepçeden pikaba kadar 67 araçlık iş makinesi filosunun yanı sıra yağışla birlikte belediyenin tün birimleriyle sahada olacağını dile getiren Kaltu, 500 personelin zorlu kış şartlarına göre hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.

Bahçeşehir bölgesinde bulunan Kriz Yönetim Merkezinde araç ve ekiplerin son çalışmalarını inceleyen Kaltu, “İlimizde kar yağışının başlayacağı Meteoroloji tarafından bildirilmişti. Bizde zaten yaz aylarından itibaren hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Bin 200 ton tuzumuz, bin ton tuz agregamız hazır şekilde depolarımızda bekliyor. 12'si kar bıçaklı iş makinesi olmak üzere 42 iş makinemiz hazır. 25 pikapta çalışmalarımıza destek sağlayacak. Yaya olarak sahada çalışma gerçekleştirecek yaklaşık 500 personelimiz de tam takım sahada olacaklar. Bütün mahallelerimize yetecek kadar makinemiz mevcut. Özellikle buzlanmanın olabileceği bölgelerde sorun yaşanmaması adına hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Kriz Merkezi Yönetimi nezdinde araçlarımız ve ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışacak. Düzce Belediyesi olarak karla mücadeleye hazırız” ifadelerinde bulundu.