Düzce Belediyesi'nden küçük esnafa destek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilk etapta berberler, kuaförler, terziler ile okul servisçilerine gıda paketi desteği yapacaklarını açıkladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 17 Mayıs tarihine kadar işyerlerini açamayacak olan küçük esnafa destek olmak için çalışmaları başlattı. Düzce Belediyesi, toplumun her kesimini etkilediği gibi küçük esnafa da olan olumsuz etkisini azaltmak, katkıda bulunmak amacıyla gıda paketi yardımı yapacak. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilk olarak berber ve kuaförlerle okul servisçileri ile terzilere gıda paketi vereceklerini belirtti. Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tek tek aranan esnafların adreslerine erzak paketleri teslim ediliyor.

Özlü "Küçük de olsa katkımız olsun istedik"

Düzce Belediyesi olarak daha önce kahvehane ve internet kafe sahiplerine destek olduklarını söyleyen Başkan Özlü, “ Şimdi de diğer küçük esnaflarımızın bu zor gününde yanlarında olmak istiyoruz. Pandemi süreci ve kapanmaların esnafımıza olumsuz yansımaları olduğunu biliyoruz. Biz de belediye olarak onların destekçisi ve yanlarında olduğumuzu göstermek, küçük de olsa bir katkımız olsun diye Sosyal İşler Müdürlüğümüz eliyle gıda paketleri hazırladık. Destek olduğumuz esnaf kategorisini genişleterek tüm alanlarda iş yapan esnafımızın yanında olmak istiyoruz. Vakaların azalması ile birlikte sağlıklı günlere inşallah yeniden kavuşacağız. Bu zor günlerde birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmak bizleri güçlendirir. ” diyerek sözlerini noktaladı.