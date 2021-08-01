Düzce Belediyesi'nden Manavgat'a bir destek daha

DÜZCE(İHA) –Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınlara destek için 2 itfaiye aracı, 1 pikap ve 6 personel bölgeye sevk eden Düzce Belediyesi bugünde 13 tonluk su tankerini bölgeye yolladı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Manavgat'ta devam eden orman yangınlarına müdahaleye devam ediyor. 2 itfaiye aracı 1 pikap araç ve 6 personel ile bölgede çalışmalara destek veren ekipler takviye olarak bugünde 13 tonluk su ikmal aracı yola çıktı.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye giderek zor şartlar altında çalışan ateş savaşçılarına kolaylıklar diliyoruz. Dualarımız, kalbimiz sizinle, Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.