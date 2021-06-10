Düzce Belediyesinden tutuklu ve hükümlülere kitap desteği

Düzce Belediyesi, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamındaki kitap kampanyasına 681 kitap ile destek verdi. Kampanya ile ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmalarının sağlanması hedefleniyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan kampanyanın önemine değinerek; “Kitap insanın ufkunu açan en önemli etkenlerden biridir. Kitap okumak, yeni bilgiler öğrenmek ve kaliteli zaman geçirmenin dışında zekayı ve düşünme yetilerini geliştirdiği kanıtlanmıştır. Biz de Düzce Belediyesi olarak ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlü vatandaşlarımız için başlatılan bu kampanyaya elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Kampanyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Özlü, Düzce Belediyesi olarak kampanyaya ilk etapta 681 kitap ile destek verildiğini söyledi.