Düzce Belediyesinden ulaşıma hem gelir, hem mazot desteği

Ş. ile araç sahipleri arasında 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere yeni sözleşme imzalandı. Yeni sözleşme ile araç sahiplerine 20 bin 500 TL gelir desteği sağlanacak, ayrıca her 100 kilometre için 12,5 litre mazot verilecek.

Kendi ölçeğindeki iller bazında tek olan ve bu illere ulaşım sistemi olarak örnek gösterilen Düzce modelinde vatandaşlar ve araç sahipleri mağdur edilmiyor. Sefer sayısını artırarak bekleme sürelerinin kısaltan yeni araçlar ile vatandaşlar zamandan tasarruf ederken araç sahiplerinin hakları da gözetiliyor.

Düzce Ulaşım A.Ş. birlikte çalıştığı araç sahiplerinin taleplerini değerlendirerek araç sahiplerinin makul öneri ve istekleri doğrultusunda hazırlanan yeni sözleşme imza altına aldı. Araç sahiplerinin imzasının olduğu yeni sözleşmede 2022 yılı için 20 Bin 500 TL gelir desteği sağlanırken her 100 kilometre için 12,5 litre mazot desteği verilecek. Böylelikle araç sahiplerinin ana gider kalemlerine destek verilmiş olacak. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Düzce'ye özgün olarak hazırlattığı ulaşım modeli ile öncelik vatandaş memnuniyeti olurken araç sahipleri de mağdur edilmeyerek herkesin memnun olması sağlanıyor.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden olan Ulaşım A.Ş.'nin düzenlediği moral ve sözleşme imza toplantısına katılan Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Günden, “Ulaşım A.Ş. olarak Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün talimatları doğrultusuyla araç sahiplerinin istekleri ve piyasa gerçeklerinin göz önünde bulundurarak bir sözleşme yaptık. Başkanımız Dr. Faruk Özlü, bu sistemin daha da gelişmesi için sizlerle birlikte yola çıktı. Yeni sözleşmeyi sizlerin makul istekleriyle hazırladık yani bu sözleşme sizlerin eseridir. Sizlerin iyi niyetini görüyoruz ve biz de sizler gibi elimizi taşın altına koyuyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın ve araç sahiplerinin memnuniyeti ve tüm Türkiye'ye örnek olarak gösterilen bu ulaşım sisteminin daha da güzel hale gelmesi ve yaşamasıdır. 2023 Ocak ayına kadar bu sözleşme maddeleri doğrultusunda hareket edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Düzce Ulaşım A.Ş.'nin araç sahipleri ve şoförlerle olan toplantısına Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği yönetim kurulu üyesi Kamil Akbaba da katıldı. Akbaba türkü dinletisi ile toplantıya renk kattı.