Düzce Belediyesi'nden yangınzede aileye yardım eli

Ekipler, ailenin tüm ihtiyaçlarını gidermek adına çalışma başlattı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yangın nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen 4 kişilik ailenin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyerek yardımlarına başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta içi Aziziye Mahallesinde meydana gelen ve elektrik kontağından çıktığı belirlenen ev yangını bir aileyi evsiz bırakmıştı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yangının ardından harekete geçerek ailenin yaralarını sarmak adına yanlarında oldu. Ekipler, ilk etapta aileye gıda, kıyafet, yorgan ve ev eşyası ulaştırmasıyla birlikte akabinde oturulamayacak durumda bulunan evden çıkmak zorunda kalan ailenin yeni çıkacağı ev için gerekli ihtiyaçların temin edilmesi için harekete geçti. Anne, baba ve iki çocuğun ihtiyaçları giderilirken, yeni evlerine çıkan ailenin kalan ihtiyaçları da hızlı bir şekilde tamamlanarak ailenin sağlıklı bir evde yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmış oldu.