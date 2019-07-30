Düzce Belediyesinin Akçakoca'ya desteği sürüyor

Düzce Belediyesi Akçakoca'da sel felaketinin izlerini silmeye devam ediyor. Temizlik ekipleri 15 Temmuz Şehitler Parkındaki temizlik çalışmalarına destek veriyor.

Düzce Belediyesi Akçakoca Değirmenağzı mevkiinde selden etkilenen 15 Temmuz Şehitler Parkında yürütülen temizlik çalışmalarına destek veriyor. Afet bölgesinde hayatın normale dönmesi için eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar yaşam alanlarından selin izlerini silmek üzere yoğunlaştırılıyor. Sular altında kalan parktaki kent mobilyalarını temizleyen çok sayıda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede önemli bir yaşam alanı olan alanı kısa süre içinde vatandaşlara kazandırmak için çabalıyor. Parkta bulunan Kameriyelerde biriken çamur ve kumu temizleyen ekipler, parkın detay bakımlarının da kısa süre içinde yapılacağını belirtti.