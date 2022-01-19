Düzce Belediyesinin karla mücadelesi gece boyu sürdü

Düzce'de beklenen kar yağışı dün akşam saatleri itibariyle başladı. Teyakkuz halinde bekleyen Düzce Belediyesi, karla mücadele ekipleri ile birlikte Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de sahaya inerek küreme çalışmalarını yerinde inceledi.

Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışının ardından başta şehir merkezi olmak üzere, ana arterler, mahalleler ve ara sokaklarda yolların ulaşıma açılması için sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun çalışma gerçekleştiriyor.

Kalıcı Konutlar ve Konuralp gibi yüksek kesimler başta olmak üzere yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde kaldırımlardaki karları temizleyen ekipler, mağduriyet yaşanmaması konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Başkan Özlü ekipleri yalnız bırakmadı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kar yağışıyla birlikte başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile sahaya inerek ekiplerin çalışmaları yakından takip etti. Karla mücadele noktasında Düzce Belediyesinin tüm hazırlıklarını yaptığını belirten Özlü, “Sosyal hayatın sağlıklı şekilde ilerlemesi adına tüm ekiplerimizle sahadayız. Herhangi bir olumsuz yaşanmaması adına çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Özellikle buzlanma olabilecek bölgelerde sorun yaşanmaması için hassasiyetle çalışıyoruz. Gerek kaldırımlarımız gerekse yol güzergahlarına yönelik modernize edilmiş araçlarımız, sürekli ring halinde çalışmalarına devam ediyor” dedi.

İlgili müdürlüklerden yapılan açıklamada şehir merkezi ulaşım sisteminde aksamalar yaşanmaması konusunda toplu ulaşım araçlarının tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Ekipler, kar yağışının devam ettiği sürece çalışmalarına aralıksız devam edecek.