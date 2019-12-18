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Düzce Belediyesinin yama çalışmaları devam ediyor

Düzce Belediyesi yama ekipleri şehir merkezinin muhtelif mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt yama ekipleri, şehir merkezindeki çeşitli mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Yukarı Yahyalar mahallesinde bozulan asfalt yollar üzerinde tespit yapan ekipler yol boyunca çukurlarda sert zemin düzenlemesi yaparak asfalt yama çalışması yapıyor. Çevre cadde ve bulvarlardaki ihtiyaçları da tespit eden ekipler, kar yağışı başlamadan ihtiyaçları karşılamak üzere aralıksız çalışmaya devam edecek.

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