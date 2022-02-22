Düzce Beşiktaş'ı ağırlayacak

Türkiye Basketbol Genç Kızlar Ligi'nde mücadele eden Düzce Atletik Basketbol Takımı Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Genç Kızlar Ligi A grubunda mücadele eden Düzce Atletik, 7. hafta karşılaşmasında ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ı ağırlayacak. 27 Şubat Pazar Günü Kalıcı Konutlar Spor Salonunda oynanacak karşılaşma için Düzce Atletik hazırlıklarını sürdürürken, ligde devam ettirdiği başarısını sürdürmek istiyor. Ligde BOTAŞ, Fenerbahçe, İstanbul Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul Yıldızları gibi çok güçlü rakiplerle karşılaşan ve puan tablosunda 4. sırada bulunan Düzce Atletik Beşiktaş'ı da kendi sahasında yenerek başarılı çizgisini devam ettirmek istiyor.

Beşiktaş'ın Türk Sporu için güçlü bir takım olduğunu belirten Düzce Atletik Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, “Takımımız basketbol Gençler Liginde Türkiye'nin en önemli 16 takımı arasında yer alıyor. Güçlü rakiplerimizle mücadele ediyoruz. Bu yolculukta bu hafta Beşiktaş'ı konuk edeceğiz. Önceliğimiz güzel bir maç olsun. Centilmenliğin öncelikli olduğu bir karşılaşma için çalışıyoruz. Ancak kendi seyircimiz önüne galip gelmek istiyoruz. Taraftarlarımızın da izlerken keyif aldığı bir galibiyet olması için oyuncularımız çalışıyor. Beşiktaş'tan sonra da yine evimizde bu defa Fenerbahçe'yi ağırlayacağız. Oyuncularımıza da taraftarlarımıza da güveniyoruz. Bu güçlü rakipler karşısında bizi yalnız bırakmayacaklarını umut ediyorum. 27 Şubat Pazar Günü oynanacak olan Düzce Atletik - Beşiktaş maçına bütün Düzcelileri bekliyoruz” dedi.

Düzce Atletik - Beşiktaş Maçı 27 Şubat Pazar günü saat 14:00'te Kalıcı Konutlar Spor Salonunda oynanacak.