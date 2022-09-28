Düzce, beyaz perdenin vazgeçilmez şehri olacak

Faruk Özlü, çekimleri Düzce'de gerçekleşecek olan ‘Kalp Estetiği' filminin tanıtım programına katılarak filmin oyuncularıyla bir araya geldi. Düzce'de daha çok film çekilmesini istediklerini kaydeden Başkan Özlü, “Düzce film yapımcıları için cazibe merkezi olacak” dedi.

Faruk Özlü'nün kültür ve sanat alanındaki atakları devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ‘Annis Ölüm Gecesi' isimli korku filminin Düzce'de çekilip vizyona girmesinin ardından Düzce'nin adı bu kez romantik komedi filmi ile anılacak.

‘Kalp Estetiği' filminin İstanbul'daki tanıtım programına katılan Faruk Özlü, “Önümüzdeki günlerde inşallah Düzce'de bir değil birden fazla film çekilmesini arzu ediyoruz. Film yapımcıları için Düzce'yi bir cazibe merkezi yapmak istiyoruz. Düzce Belediyesi ve Düzceliler bütün imkanlarını seferber edecektir. Film yapımcıları için cazibe merkezi olacağız. Çok değerli sanatçılarımızı Düzce'de misafir etmekten dolayı büyük mutluluk duyacağım. Düzce gerçekten çok geçilen ama konaklanmayan bir şehir. Doğasıyla, tarihiyle çok güzel bir şehrimiz var” diyerek herkesi Düzce'ye beklediğini kaydetti.

Düzce doğal film platosu

Filmin yapımcısı ve yönetmeni ise görsel kaliteyi ön plana çıkarmak için doğal film platosu görünümündeki Düzce'yi tercih ettiklerinin altını çizdi. 2023 yılının Mart ayında vizyona girmesi beklenen ‘Kalp Estetiği' filminde; yetenekli ve çirkin bir oyuncu, kural tanımayan çılgın bir menajer ve dünyaca ünlü bir plastik cerrahın yollarının kesiştiği sıra dışı hikayesi romantik komedi dilinde izleyiciye aktarılacak. Yapımcılığını Alper Babayağmur'un üstlendiği yönetmen koltuğunda Haydar Işık'ın oturduğu başrollerinde Müge Boz, Evliya Aykan, Ersin Korkut'un paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Hakan Bilgin, Ayberk Yılmaz, Asel Erensoy, Bahtiyar Engin, Bora Sivri gibi isimler yer alıyor.