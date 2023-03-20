Düzce bilardoda Türkiye 3.'sü oldu

16-19 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisinde yapılan 2023 Yılı Kulüpler Arası 1. Lig Play-Off Müsabakalarına 24 takım katıldı.

Düzce'nin profesyonel ligler arasında en üst seviyede mücadele eden takımı olan Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü büyük bir başarıya imza atarak ligi namağlup tamamladı. Düzce temsilcisi gruplarda Kırşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Eskişehir Etasis Bilardo Kulübü ve Sinop Spor Kulübü'nün önünde grubu lider tamamladı.

Son 16 turunda Antalya Bilardo Spor Kulübü'nü, çeyrek finalde ise Ankara Hemşinspor'u mağlup eden Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, yarı finalde Avrupa Şampiyonu FBN Bilardo Spor Kulübü ile 2-2 berabere kaldı ve averajla final şansını kaçırdı.

Final müsabakasının ardından FBN Bilardo Spor Kulübü birinci, Göztepe Spor Kulübü ikinci, Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ve Gölbaşı Belediye Spor üçüncülüğü paylaştı. Bu sonuçla FBN Bilardo Spor Kulübü ve Göztepe Spor Kulübü Temmuz ayında Portekiz'de düzenlenecek olan Şampiyon Kulüpler Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.