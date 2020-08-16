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Düzce BİLSEM, 21 Eylül'e hazır

DÜZCE (İHA) – Düzce Bilim, Sanat ve Eğitim Merkezi Korona virüs salgını sonrasında 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Bilim, Sanat ve Eğitim Merkezi Korona virüs salgını sonrasında 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama sonrasında 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim için Düzce'de Bilim, Sanat ve Eğitim Merkezi tüm hazırlıklarını tamamladı. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sıralar ve sınıflarda düzenleme yapılırken, tüm sınıfların girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi. Derslikler öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde eğitim görebilmeleri için tüm standartların en üst şeklinde hazırlandı.

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