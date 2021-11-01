Düzce bir hastaneye daha kavuşuyor

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan karar ile Düzce bir hastaneye daha kavuşmuş olacak.

Düzce'de sağlık alanında yaşanan yenilikler artarak devam ediyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in girişimleri ile birlikte Düzce'de, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ardından Ağız Diş Hastanesi'ne de kavuşuyor. Sağlık Bakanlığı'na yapılan müracaatların ardından, değerlendirme yapan bakanlık Ağız Diş Sağlığı Merkezinin hastaneye dönüştürülmesine onay verdi. Bu statü le birlikte merkezde yapılacak imar tadilatlarının ardından 2022 yılında dahada büyüyerek hastane olarak hizmet etmeye başlayacak.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzcelilere hayırlı olmasını dileyerek “Düzce'mizde hemşerilerimize kaliteli hizmet veren bir ağız diş sağlığı merkezimiz vardı. Bizde bu merkezin büyütülmesi ve ameliyat ve operasyonlarında yapılabilmesi için hastane olması yolunda girişimlerde bulunduk. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın ve sağlık bakanımızın teveccühü ile geçtiğimiz hafta hastane onayı çıktı. İmar tadilatlarının yapılması ile birlikte 2022 yılında hastane olarak hemşerilerimizin hizmetine almayı planlıyoruz” dedi.