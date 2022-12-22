Düzce bir şelalesine daha kavuşuyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Aktaş Şelalesi yolunda yapım çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaları Kaymakam Mustafa Can, yerinde inceledi.

Şelaleler bölgesi olan ve birçok şelaleye ev sahipliği yapan Düzce'de bir şelale daha ziyaretçileri ile buluşmak üzere yol yapım çalışmaları devam ediyor. Akçakoca Kaymakamlığının girişimleri ile Eylül ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Eko-Truzim” alanı ilan edilen Aktaş Şelalesinin altyapı çalışmalarının yapılması ve iyileştirilmesi için başlatılan çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. 3 kilometrelik kısmı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi tarafından beton asfalt yapılarak tamamlanan ve küçük bir kısmı kalan yol ile ilgili olarak Kaymakam Mustafa Can; “Şelaleye kadar gidecek olan 230 metrelik yürüyüş yolu Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bu ay sonuna kadar tamamlanacak. Geriye kalan 600 metrelik yürüyüş yolu, iki asma köprü ve seyir terasının yapım çalışmaları da 2023 yılında tamamlanmasının planlanıyor. Çalışmalar zorlu doğa koşullarına rağmen hızlı bir şekilde yürütülüyor” ifadelerin kullandı.