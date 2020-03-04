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Düzce cadde ve sokaklarına bakım

DÜZCE (İHA) –Düzce Belediyesi şehir merkezi genelinde tamir, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinin işlek noktaları ile Bahçeşehir bölgesinde kaldırım tamiri çalışmalarına devam ediyor. Anıtpark meydanındaki kırılan taşları yenileyen ekipler, Bahçeşehir'de de yaya kaldırımları ile parke taş döşeli yollarda deforme olan alanları tamir ederek yeniledi. Bozuk yol ve kaldırımların bakımı konusunda sahada sürekli tespit yapan ekipler, çalışma programı çerçevesinde ihtiyaç duyulan noktalarda yenileme işlemine devam edecek.

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