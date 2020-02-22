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Düzce Cezaevide çocuklar için özel kreş

Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda anneleriyle beraber kalan çocuklar için kreş açıldı.

Ayrıca oyun parkı, tutuklu ve hükümlüler için grup çalışma odası ve memur havalandırma bahçesi kuruldu.


0-6 yaş grubu çocuklar, gerek anne sevgisi ve şefkatine ihtiyaç, gerek aile bireyleri yetersizliği ya da yokluğu nedeniyle hükümlü/tutuklu olan anneleriyle beraber ceza infaz kurumlarında kalıyor. Bu çocukların biyo-psiko-sosyal yönden yaşıtları gibi gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda önemli çalışmalar yürütüldü. Kurumda barınan yetişkin kadın ve erkek hükümlü ve suça sürüklenen çocukların (12-18 yaş) rehabilite çalışmalarına olumlu etki sağlaması amacıyla grup çalışma odası dizayn edildi. Ayrıca ceza infaz kurumunda çalışan personelin iş yaşamı şartlarını iyileştirmek ve moral motivasyonunu arttırmak amacıyla havalandırma bahçesi hayata geçirildi.


Kreş, oyun parkı, grup çalışma odası ve memur havalandırma bahçesi, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Cumhuriyet Savcısı İsmail Odabaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, Baro Başkanı Av. Azade Ay ve katkı sağlayan kurum, kuruluş temsilcilerinin katılımıyla hizmete açıldı.

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