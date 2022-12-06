Düzce çiçeklerle güzelleşiyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kentin dört bir yanı ekipler tarafından mevsimlik çiçeklerle süsleniyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış mevsimiyle birlikte şehrin dört bir yanında başlattığı mevsimlik peyzaj ve çiçeklendirme çalışmalarına devam ediyor.

Müdürlüğe bağlı ekipler, çiçek dikimi çalışmalarıyla şehir genelinde park ve bahçelere, kavşak noktaları ile bağlantı yolu üzerindeki orta refüj kısımlarında mevsimlik çiçek dikimlerini gerçekleştirirken, Bahçeşehir bölgesi başta olmak üzere parklarda budama, mezarlık temizliklerini program dahilinde yapıyor.

Ekipler, yürütülen bakım ve güzelleştirme çalışmaları ile kış mevsimi öncesinde toprak çapalama ve bakımını da eş zamanlı olarak yürütüyor.