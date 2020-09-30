İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Terörle Mücadele Şube ekiplerince DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Terörle Mücadele Şube ekiplerince DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü DAEŞ'e karşı operasyon düzenlendi. 7 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle S.A., F.F., A.M., O.K., A.R., R.K ve A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.