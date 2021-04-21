Düzce dijital ortamda takip edilebilecek

Düzcelilerin tek bir veri tabanı üzerinden kentteki alt yapı, kadastro, ruhsat bilgileri, numaratajlar, tapu ve vergi bilgileri gibi tüm verilerin bir araya getirilerek günümüz teknolojisinden yararlanarak oluşturulan Kent Bilgi Sistemi yeni verilerin girilmesi ile geliştiriliyor. Tek merkezde toplanan bilgilerin herkese açık olması ve kurumların da güncellemeleri yapması ile şehirde yapılan ve yapılacak tüm çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde güncel bilgiler ışığında yapılmasını sağlanıyor.

Kent bilgi sistemi kapsamında Düzce Belediyesi sitesinden güncel olarak sunulan kent rehberinin dâhil olduğu kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde uygun kararlar verebilmek için ihtiyaç duyulan planlama, altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde sentezlemek amacıyla Kent Bilgi Sistemi, Düzce Belediyesi bünyesinde yaygınlaştırılması için çalışmalar genişletiliyor.

Kurumlarla entegreli çalışılıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Bilgi Sistemine özel önem verdiklerini ve bu sistemin belediyenin yönetim merkezi olduğunu belirterek, “Şehrimizin alt yapı koordinasyonunun sağlanmasında ve ilgili kurum ve kuruluşlarla entegreli şekilde şehrimizin kent bilgi sistemini oluşturmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Belediye çalışmalarında hizmet verimliliğinin, hızın, kalitenin yükseltilmesi, kent yöneticilerine güncel verilere dayalı karar destek sistemleri ile daha hızlı ve doğru kararlar verme imkanı sağlanmasını hedefliyoruz. Belediyemizin Kent Rehberini de sürekli güncelleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Afet bölgesinde bulunan şehrimizin riskli alanlarının tespitinden, toplanma alanlarının afet anında daha iyi ulaşılmasına, kentin sosyal dokusunun göz önünde bulundurulduğu planlamaların yapılabilmesine ve benzeri birçok çalışmanın yapılmasını imkan veren bir platform olan Kent Bilgi Sistemi ile tüm bilgiler daha kolay ulaşılabilir olacak” şeklinde konuştu.