Düzce dünyaya tanıtılıyor

Düzce Belediyesi, Türkiye'de düzenlenen, her yıl 40 bine yakın sektör temsilcisini bir araya getiren sayılı turizm fuarlarından Doğu Akdeniz Uluslar arası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te yerini aldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT, 12-15 Nisan tarihleri arasında seyahat tutkunları, gurmeler ve turizm sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Düzce Belediyesi de “Konuralp Gazi Diyarı Düzce” sloganı ile hazırlanan stantta şehrin tarihi hazinelerini, doğal güzelliklerini, yöresel mutfağının lezzetlerini ve kültürel mozaiğini ziyaretçilere tanıtacak.

3 gün boyunca konukları ağırlayacak

Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği fuarda turizm acenteleri ve yatırımcılarının da olması dolayısıyla Düzce'nin turizmde sahip olduğu potansiyel de anlatılacak. Stantlarda ilk günden yaşanan ilgi yoğunluğu nedeniyle Düzce Belediyesi standını hazırlayan Kültür İşleri Müdürlüğü yetkilileri 12-15 Nisan tarihleri arasında 7. Salon 7591. numaralı Düzce standını ziyarete gelen konuklara Düzce'yi tanıtan çeşitli materyallerle ağırlayacak ve şehir hakkında bilgiler aktaracak.