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Düzce emniyetinden uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce polisi yaptığı operasyonla 392,5 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 13 adet değişik çapta MKE fişek, 1 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; merkez ilçe ve Cumayeri ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Şüpheli şahısların ikametinde, üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplamda 392,5 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 13 adet değişik çapta MKE fişek, 1 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen şüpheli 2 şahıs hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak suçundan adli işlem yapıldı, yapılan üst aramalarında 3 parça halinde toplam 7 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet MKE fişek ele geçirildi.

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